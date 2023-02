Ecatombe nel mare di Crotone | 60 morti tra cui un neonato Il dolore del Papa

Leggi su agi

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio "" per il naufragio avvenuto all'alba di oggi davanti alle coste di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da, nel quale hanno perso la vita decine e decine di persone: il bilancio deiè salito a 60, ma si teme che siano ancora di più. "È indispensabile - ha affermato il Capo dello Stato - che l'Unione Europea assuma finalmente in concreto la responsabilità di governare il fenomeno migratorio per sottrarlo ai trafficanti di esseri umani, impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie, nel sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive". Per Mattarella "è una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente". ...