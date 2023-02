Ecatombe nel mare di Crotone | 59 morti tra cui un neonato Il dolore del Papa

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - È una strage di migranti quella avvenuta intorno alle cinque di questa mattina nello specchio d'acqua antistante la località Steccato del comune di Cutro, a una ventina di chilometri dal capoluogo. A quell'ora un vecchio motopeschereccio carico di migranti, almeno 150, ma qualcuno tra i superstiti parla di circa duecento, si stava avvicinando alla spiaggia quando la furia del, forza tre con onde alte due metri, lo ha sbattuto contro gli scogli. La malridotta imbarcazione di legno si è spezzata in due andando letteralmente in frantumi. Molte delle persone a bordo sono state scaraventate in acqua, altre sono rimaste incagliate tra i rottami. A lanciare l'allarme alla polizia è stato un pescatore che transitava nella zona e ha notato l'imbarcazione già distrutta e i primi corpi galleggiare in acqua. Agli occhi dei soccorritori che man ...

... sono state rese difficili anche dalle condizioni proibitive del mare, tre corpi sono stati ritrovati sulla spiaggia di Belcastro,catanzarese, a qualche decina di chilometri dal luogo del ...... impegnandosi direttamente nelle politiche migratorie,sostegno alla cooperazione per lo sviluppo dei paesi da cui i giovani sono costretti ad allontanarsi per mancanza di prospettive'. Per ...

“C’è stata un’esplosione a bordo”. Lo ha riferito ai soccorritori uno dei migranti salvati. Alcuni cadaveri presentano infatti delle bruciature. Il barcone è esploso, per questo è in mille pezzi. Uno ...(Adnkronos) – “C’è stata un’esplosione a bordo, lo ha riferito ai soccorritori uno dei migranti salvati. Alcuni cadaveri presentano infatti delle bruciature. Il barcone è esploso, per questo è in mill ...