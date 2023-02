(Di domenica 26 febbraio 2023) Ilvince e convince. La squadra di Pioli batte 2 - 0 l'e aggancia i cugini dell'alin classifica. A San Siro un gol per tempo: al 26' l'autogol di Musso dopo un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : È tornato il vero Milan: 2-0 all'Atalanta e Inter agganciata al secondo posto - NicBagnoli : È tornato il vero Milan ???? #MilanAtalanta - Esecezetaa : RT @Gazzetta_it: È tornato il vero Milan: 2-0 all'Atalanta e Inter agganciata al secondo posto - jornalistavitor : RT @Gazzetta_it: È tornato il vero Milan: 2-0 all'Atalanta e Inter agganciata al secondo posto - Robmel1978 : Appena è tornata la forma fisica è tornato il vero #Milan… -

... KALULU 6,5 Pierre èin sé. E quando sta bene superarlo diventa difficile per chiunque. THIAW 6,5 Partita perfetta. Dacomandante della difesa. E pensare che fino a qualche settimana fa ...Il Milan vince e convince. La squadra di Pioli batte 2 - 0 l'Atalanta e aggancia i cugini dell'Inter al secondo posto in classifica. A San Siro un gol per tempo: al 26' l'autogol di Musso dopo un ...

È tornato il vero Milan: 2-0 all'Atalanta e Inter agganciata al secondo posto La Gazzetta dello Sport

Sprint, affondi e dribbling: Milan, finalmente è tornato il vero Theo La Gazzetta dello Sport

Cerano: ieri sera black out in paese. Ma dopo 20 minuti tutto è ... Ticino Notizie

Udinese - Spezia 2-2: strepitoso Nzola. Semplici si prende un punto - Primocanale.it - Le notizie aggiornat... Primocanale

Futsal, Serie A Femminile: è tornato il vero Tikitaka Francavilla ChietiToday

Sette giorni senza partite dopo che per settimane si è giocato spessissimo, un match che evoca ricordi recenti clamorosamente emozionanti, un filotto da proseguire per continuare nella ..."Divertirsi a giocare ancora e sentirsi ogni giorno più forte". Lo ha scritto sui social Gini Wijnaldum, sempre più vicino alla forma migliore dopo il lungo stop per infortunio. Il centrocampista dell ...