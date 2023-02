“È successo davvero”. Carlo Conti, la notizia arriva nel giorno più triste (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri sera Carlo Conti è andata la finale di Tale e Quale Show Sanremo, una puntata che si è aperta con il saluto a Maurizio Costanzo. “Amici e amiche buonasera, tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, è una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragica notizia che ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo. Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso”. “Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo di spenge un faro, uno degli uomini più importanti della ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri seraè andata la finale di Tale e Quale Show Sanremo, una puntata che si è aperta con il saluto a Maurizio Costanzo. “Amici e amiche buonasera, tra poco andrà in onda la seconda e ultima delle due puntate di Tale e Quale Sanremo, è una puntata che abbiamo registrato tempo fa e quindi nella puntata non ci saranno riferimenti alla tragicache ci ha colpito ieri, della scomparsa di Maurizio Costanzo. Naturalmente fossimo stati in diretta avremmo fatto una grande standing ovation, un grande applauso”. “Loretta, Giorgio, Cristiano avrebbero ricordato Maurizio Costanzo. Essendo registrato non possiamo farlo, ma ci tengo io a farlo in questo spazio a nome di Loretta Goggi, di Giorgio Panariello e di Cristiano Malgioglio, con la scomparsa di Maurizio Costanzo di spenge un faro, uno degli uomini più importanti della ...

