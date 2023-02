E’ morto Anthony Ciccone | fratello maggiore di Madonna

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ildi, è morto all’età di 66 anni. Lo ha annunciato un membro della sua famiglia, scrive la Bbc.era uno dei sette fratelli della star e sarebbe morto venerdì sera. Nel corso della sua vita ha lottato contro l’alcolismo e, secondo quanto riferito, è stato un senzatetto per molti anni, al punto che a un certo punto è vissuto sotto un ponte. A dare notizia della sua morte è stato il cognato Joe Henry su Instagram: “Lo conosco da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan, tanti anni ormai passati”, ha scritto il cantautore Henry, che è sposato con la sorella di, Melanie. La causa della morte non è stata ancora rivelata. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

