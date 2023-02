È in gioco l’architettura del sistema internazionale L’evento Luiss sul conflitto

Leggi su formiche

(Di domenica 26 febbraio 2023) “Ricordare un evento drammatico, ma anche il sostegno morale e concreto a chi in Ucraina combatte per la libertà del proprio Paese e, in una certa misura, per la libertà della nostra Europa”. Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo al convegno “Ucraina, un anno dall’invasione”, organizzato dallaSchool of Government. “Sono stato in Ucraina due volte”, prosegue il ministro, “la prima durante la campagna elettorale come esponente di Fratelli d’Italia per rassicurare il governo di Kiev sulle posizioni di Giorgia Meloni. La seconda come ministro a gennaio 2023?. Urso sostiene che, oltre al sostegno militare, bisogna cominciare a pensare alla ricostruzione economica del Paese, ricordando anche le basi poste dall’incontro tra Meloni e Zelensky di questa settimana per un evento dedicato il prossimo aprile. Il punto è “far conoscere le ...