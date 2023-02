D’Urso e De Filippi | rapporti sempre più gelidi | perché hanno litigato?

Leggi su velvetgossip

(Di domenica 26 febbraio 2023) Barbarae Maria Desono due delle personalità televisive più popolari e influenti dell’industria dell’intrattenimento italiano. Entrambe in questi lunghi annicostruito carriere di successo e creato un legame professionale che le ha portate a collaborare in diverse occasioni. Negli ultimi tempi, però, pare che il loro rapporto non sia più tanto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.