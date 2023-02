Due gemellini ed un neonato fra le decine di migranti morti nel mare calabrese Inchiesta per omicidio e disastro colposo | favoreggiamento dell' immigrazione clandestina

Leggi su noinotizie

(Di domenica 26 febbraio 2023) Si aggrava il bilancioe vittime. Sono 58 e non sembra il conteggio definitivo. Numerose donne, numerosi bambini fra iin, davanti alla costa di Crotone. Tra i bambini deceduti due gemelli ed un. Erano circa in duecento a bordo del barcone partito dalla, Turchia nei giorni scorsi.di varie nazionalità’, Afghanistan, Pakistan, Iran fra le altre. Il peschereccio si è incagliato in una secca e poi è stato distrutto dalle pessime condizioni meteomarine. Isopravvissuti hanno indicato un turco, presunto scafista, arrestato.a procura di Crotone:, oltre che...