Dubai: Sonego nel main draw, Arnaldi e Passaro no (Di domenica 26 febbraio 2023) Lorenzo Sonego è l'unico azzurro al via nel tabellone principale del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di Dubai, negli ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) Lorenzoè l'unico azzurro al via nel tabellone principale del "Duty Free Tennis Championships" (ATP 500 - montepremi 2.855.495 dollari) che si sta disputando sul cemento di, negli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : ATP Dubai 2023: c'è il ritorno di Novak Djokovic, Lorenzo Sonego unico italiano al via - Tennis_Ita : ATP Dubai, sorteggiato il tabellone: Sonego, unico italiano, pesca Huesler. Attesa per il ritorno di Djokovic - livetennisit : ATP 500 Dubai: Il Tabellone Principale. Ritorna in campo Novak Djokovic. Lorenzo Sonego al via per i colori italiani - sportface2016 : #ATPDubai | Sorteggiato il tabellone principale: torna in campo Novak #Djokovic. #Sonego unico azzurro al via - apicella57 : RT @federtennis: A Dubai Lorenzo #Sonego si prepara per l'#ATP 500 della prossima settimana ?? #tennis (?? IG) -