Droni cinesi a Mosca? Cosa cerca Pechino in Ucraina secondo Ohlberg

(Di domenica 26 febbraio 2023)le informazioni ottenute dallo Spiegel, la Russia starebbe negoziando con la Cina l’acquisto di 100. Potrebbero essere consegnati già ad aprile, ossia l’assistenza cinese all’invasione russa potrebbe sincronizzarsi con l’offensiva di primavera — quando anche i Paesi Nato con ogni probabilità invieranno nuove forze a Kiev. Gli ZT-180, iche la Cina potrebbe fornitore alla Russia tramite la produzione della Xi’an Bingo Intelligent Aviation Technology, sono in grado di trasportare una testata da 35 a 50 chilogrammi. Ma si porterebbero in carico molto di più: il senso della fornitura sta nell’assistenza che iandrebbero a offrire all’avanzata russa in un momento significativo. Mossa che gli Stati Uniti temono, e denunciano come possibile, da qualche tempo. Armiper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Interessante: secondo l'intelligence UK, La Russia potrebbe aver esaurito i droni iraniani poiché i lanci si sono p… - checovenier : RT @HSkelsen: Interessante: secondo l'intelligence UK, La Russia potrebbe aver esaurito i droni iraniani poiché i lanci si sono praticament… - geniazze : RT @HSkelsen: Interessante: secondo l'intelligence UK, La Russia potrebbe aver esaurito i droni iraniani poiché i lanci si sono praticament… - GalimaMario : RT @HSkelsen: Interessante: secondo l'intelligence UK, La Russia potrebbe aver esaurito i droni iraniani poiché i lanci si sono praticament… - domenico_damore : RT @HSkelsen: Interessante: secondo l'intelligence UK, La Russia potrebbe aver esaurito i droni iraniani poiché i lanci si sono praticament… -

Leggi anche Il piano cinese per la pace in Ucraina: Pechino chiede il cessate il fuoco ma non condanna Mosca (e intanto prepara la vendita dia Putin) Cosa sono andati a fare ida Putin, ...Der Spiegel, "kamikazealla Russia". Nato: "Rafforzare difesa della Moldavia". 365 giorni dallo scoppio della guerra in Ucraina L'Onu condanna Putin Lo speciale sull'anniversario della ...

Ucraina: Der Spiegel, droni kamikaze cinesi alla Russia - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il piano cinese per la pace in Ucraina: Pechino chiede il cessate il fuoco ma non condanna Mosca (e intanto... Il Riformista

Russia e Ucraina avversari in guerra ma il loro fornitore di droni è lo stesso: la Cina incassa e controlla ilmessaggero.it

Wsj, Cina potrebbe fornire droni e artiglieria a Mosca Agenzia ANSA

Per Ohlberg (GMF), la Cina è sua una posizione di “massima neutralità filorussa” , una linea legata alla visione del mondo di Pechino. Anche per questo la reazione alla presentazione dei dodici punti ...14:05Ecco cosa prevede il decimo pacchetto di sanzioni UeL’Ue ha adottato il decimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Gli Stati Ue hanno dato il via libera alle nuove misure integrando la propos ...