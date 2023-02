Droga a Roma, non solo Gomorra: anche i Simpson per il ‘marketing’ dello spaccio (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma. Cosa unisce la rinomata serie Gomorra e i Simpson, la famiglia media americana più famosa di sempre che ha accompagnato intere generazioni? Questione di marketing, di brand, di riconoscibilità sul mercato e…di Droga. Nella Capitale, infatti, c’è chi aveva deciso di rendersi riconoscibile sulla ”piazza” per fidelizzare i proprio clienti, creando un packaging molto creativo per piazzare la propria sostanza per le strade e magari spiccare rispetto alla concorrenza. Roma, vuole la Droga e accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati Marketing per la Droga a Roma: 26enne nei guai per spaccio I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia, coordinati dalla Procura della Repubblica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023). Cosa unisce la rinomata seriee i, la famiglia media americana più famosa di sempre che ha accompagnato intere generazioni? Questione di marketing, di brand, di riconoscibilità sul mercato e…di. Nella Capitale, infatti, c’è chi aveva deciso di rendersi riconoscibile sulla ”piazza” per fidelizzare i proprio clienti, creando un packaging molto creativo per piazzare la propria sostanza per le strade e magari spiccare rispetto alla concorrenza., vuole lae accoltella il padre per i soldi: il dramma nel quartiere Prati Marketing per la: 26enne nei guai perI Carabinieri della Sezione Operativa della CompagniaCassia, coordinati dalla Procura della Repubblica ...

