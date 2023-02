Dove Vederla in TV, Streaming e Probabili Formazioni: Guida Completa (Di domenica 26 febbraio 2023) Le bianconere della Juventus Women si preparano ad una sfida epica: affronteranno il Parma in un match che promette scintille. La pausa nazionali è finita ed è ora di tornare in campo. La Juve, che ha concluso la sua precedente partita con una splendida vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina, è pronta a riprendere da Dove aveva lasciato. Durante quella partita, Cristiana Girelli ha segnato il suo 100° gol con la maglia bianconera, diventando così la prima giocatrice ad aggiudicarsi questo record assoluto. Ora le bianconere sono pronte a scendere in campo, con un unico obiettivo in mente: conquistare il primo posto occupato dalla Roma. La partita Juventus Women-Parma inizierà alle ore 14.30 e sarà visibile su DAZN e su Juventus Tv. Le due squadre si presenteranno in campo con le seguenti Formazioni: JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Salvai, Gama, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 26 febbraio 2023) Le bianconere della Juventus Women si preparano ad una sfida epica: affronteranno il Parma in un match che promette scintille. La pausa nazionali è finita ed è ora di tornare in campo. La Juve, che ha concluso la sua precedente partita con una splendida vittoria per 3-0 in casa della Fiorentina, è pronta a riprendere daaveva lasciato. Durante quella partita, Cristiana Girelli ha segnato il suo 100° gol con la maglia bianconera, diventando così la prima giocatrice ad aggiudicarsi questo record assoluto. Ora le bianconere sono pronte a scendere in campo, con un unico obiettivo in mente: conquistare il primo posto occupato dalla Roma. La partita Juventus Women-Parma inizierà alle ore 14.30 e sarà visibile su DAZN e su Juventus Tv. Le due squadre si presenteranno in campo con le seguenti: JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin; Salvai, Gama, ...

