Doppietta di Nzola | Udinese-Spezia 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) UDINE (ITALPRESS) – La corsa salvezza dellocontinua. I liguri, con Semplici all'esordio in panchina, ottengono a Udine un meritato pareggio grazie a M'bala. Il 26enne angolano ha realizzato due gol, ne ha sfiorati altrettanti e ha messo in grossa difficoltà l'. I friulani, dopo esser andati subito in svantaggio, hanno ribaltato la partita (2-1 avanti) ma poi, per eccesso di sicurezza, si sono distratti ed è arrivato il 2-2 conclusivo. Pronti via e Pereyra, dopo 50 secondi, sbaglia un gol praticamente fatto. Boccino nelle mani dei friulani fino al 6? quando Ekdal serveche si presenta davanti a Silvestri e lo batte. L'barcolla. Ampadu lancia Bourabia, stop di destro e tiro di sinistro, conclusione non perfetta. Aquilotti ad un passo dal raddoppio al 19? con un'azione ...