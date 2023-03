Donatella Stasio: “La pena non è sofferenza e segregazione, alziamo il sipario sul mondo dei carcerati” (Di domenica 26 febbraio 2023) «Mare fuori», la serie tv sul carcere minorile, ha saputo raccontare i detenuti invisibili a milioni di persone. Esplorare il mondo della marginalità sociale è necessario e coraggioso, crea una breccia nelle coscienze Leggi su lastampa (Di domenica 26 febbraio 2023) «Mare fuori», la serie tv sul carcere minorile, ha saputo raccontare i detenuti invisibili a milioni di persone. Esplorare ildella marginalità sociale è necessario e coraggioso, crea una breccia nelle coscienze

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... donatellastasio : RT @LaStampa: Donatella Stasio: “La pena non è sofferenza e segregazione, alziamo il sipario sul mondo dei carcerati” - MassimGiannini : RT @LaStampa: Donatella Stasio: “La pena non è sofferenza e segregazione, alziamo il sipario sul mondo dei carcerati” - LaStampa : Donatella Stasio: “La pena non è sofferenza e segregazione, alziamo il sipario sul mondo dei carcerati” -

Presentazione del libro di Stefano Anastasia 'Le pene e il carcere' (Mondadori) Sono intervenuti: Donatella Stasio (giornalista de Il Sole 24 Ore), Anna Rossomando (vicepresidente del Senato della Repubblica, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Gianrico ... I giornali di oggi, lunedì 13 febbraio 'Quei pm più garantisti di Nordio' titola Donatella Stasio nel taglio alto nel pezzo dedicato al caso Cospito. A centro pagina spicca la fotografia di un bambino in mezzo alle macerie di Aleppo. 'La ... 'Non parlerei con Zelensky'. Cosa ha detto davvero Berlusconi - Nicola Porro 22:05 Gli anarchici continuano la loro lotta e Donatella Stasio, sulla Stampa, riesce a dire che i pm sono più garantisti di Nordio. Va be', vale tutto 24:25 Il ministro Urso parla di autonomia ... Sono intervenuti:(giornalista de Il Sole 24 Ore), Anna Rossomando (vicepresidente del Senato della Repubblica, Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista), Gianrico ...'Quei pm più garantisti di Nordio' titolanel taglio alto nel pezzo dedicato al caso Cospito. A centro pagina spicca la fotografia di un bambino in mezzo alle macerie di Aleppo. 'La ...22:05 Gli anarchici continuano la loro lotta e, sulla Stampa, riesce a dire che i pm sono più garantisti di Nordio. Va be', vale tutto 24:25 Il ministro Urso parla di autonomia ... Donatella Stasio: “La pena non è sofferenza e segregazione ... La Stampa