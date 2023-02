Donadoni | «Il Napoli sta producendo un calcio di straordinaria bellezza Merita tutto ciò che raccoglie»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 febbraio 2023) Su Sportweek, settimanale della Gazzetta dello Sport, un’intervista a Roberto. Nato a Cisano Bergamasco, ultimo di quattro fratelli,racconta la sua infanzia nelle cascine di famiglia. «Papà lavorava in campagna, ma subito dopo il militare è stato assunto da una ditta metalmeccanica. Poi si è messo in proprio e ha acquistato due camion. È scomparso dieci anni fa, mi ha insegnato i valori, a fare le cose con rigore e serietà. Solo una volta si è arrabbiato di brutto. Quando è venuto a sapere che avevo dato uno schiaffo sulla spalla a una compagna di scuola, perché non voleva darmi la figurina che mi mancava per finire la collezione Panini. Con molta calma mi ha detto: “Senti, un’altra sola lamentela dalla scuola e ti inchiodo le orecchie al banco. Capito?”. Non ci sono più state lamentele». Suo padre andava a vedere le sue partite, ma, ...