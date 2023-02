Domitys Quarto Verde | Bergamo apre le porte ai soggiorni brevi per anziani

... il concorso culinario che coinvolge i residenti e gli chef diin tutti i Paesi in cui è presente, è arrivato anche in Italia! Mercoledì 22 febbraio è stato il turno diVerde , ...Nuova importante tappa per la mostra fotografica itinerante "Oltre l'alcol in uno scatto" dell' Associazione Atena , che sarà in esposizione pressoVerde , in via Pinamonte da Brembate 5 a Bergamo, dal 16 febbraio al 31 marzo 2023 . La mostra fotografica, ideata da Associazione Atena con il patrocinio del Comune e della Provincia ...

Domitys Quarto Verde, Bergamo apre le porte ai soggiorni brevi per ... L'Eco di Bergamo

Associazione Atena presenta “Oltre l’alcol in uno scatto” in Domitys Quarto Verde Prima Bergamo

All’asta “I colori dell’arte” Prima Treviglio

Domitys Quarto Verde: tre anni di co-housing per una terza età di ... L'Eco di Bergamo

Croce Rossa Italiana Comitato di Bergamo OdV - Croce Rossa ... Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Bergamo

Da pochi giorni fino a massimo sei mesi è possibile vivere in un appartamento completamente arredato, partecipare a tutte le attività della struttura e usufruire della pensione completa: colazione, pr ...