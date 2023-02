Domenica In si apre con la sigla del ‘Maurizio Costanzo Show’, Mara Venier non trattiene le lacrime: “Voglio mandare un grande abbraccio a Maria De Filippi e ai suoi figli” (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è aperta sulle note dell’iconica sigla del Maurizio Costanzo Show la puntata di Domenica In dedicata proprio al grande giornalista, volto simbolo della tv, scomparso venerdì 24 febbraio. Mara Venier ha voluto fare questo omaggio all’amico e collega e l’emozione in studio è stata tanta: sia lei che gli ospiti presenti – tutti volti noti che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con Costanzo – non hanno trattenuto le lacrime. E anche una volta terminata la sigla, la conduttrice non ha trovato le parole e il silenzio è stato riempito dal forte applauso del pubblico in studio. Massimo Lopez, Claudio Lippi, Bruno Vespa, Giampiero Mughini e gli altri presenti si sono uniti a lei nel mandare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è aperta sulle note dell’iconicadel MaurizioShow la puntata diIn dedicata proprio algiornalista, volto simbolo della tv, scomparso venerdì 24 febbraio.ha voluto fare questo omaggio all’amico e collega e l’emozione in studio è stata tanta: sia lei che gli ospiti presenti – tutti volti noti che hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con– non hanno trattenuto le. E anche una volta terminata la, la conduttrice non ha trovato le parole e il silenzio è stato riempito dal forte applauso del pubblico in studio. Massimo Lopez, Claudio Lippi, Bruno Vespa, Giampiero Mughini e gli altri presenti si sono uniti a lei nelun ...

