Domenica In, Maria Falcone: “Volevo dire grazie a Maurizio Costanzo, nessuno si rende conto di quello che ha fatto nella lotta contro la mafia” (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche Maria Falcone è intervenuta in collegamento telefonico con ‘Domenica In’ per un toccante ricordo di Maurizio Costanzo: “Non potevo mancare perché Volevo soltanto dire ‘grazie’ a Maurizio Costanzo. grazie anche da tutta la società civile, perché nessuno ancora oggi si rende conto di quello che ha fatto Costanzo nella lotta contro la mafia. Lui – ha sottolineato la sorella del magistrato Giovanni Falcone ucciso da Cosa Nostra – rappresentava una tappa fondamentale con quelle trasmissioni di cui avete già visto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Ancheè intervenuta in collegamento telefonico con ‘In’ per un toccante ricordo di: “Non potevo mancare perchésoltanto’ aanche da tutta la società civile, perchéancora oggi sidiche hala. Lui – ha sottolineato la sorella del magistrato Giovanniucciso da Cosa Nostra – rappresentava una tappa fondamentale con quelle trasmissioni di cui avete già visto ...

