Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 26 febbraio 2023: il ricordo di Maurizio Costanzo (Di domenica 26 febbraio 2023) Come ogni domenica che si rispetti, perché è difficile immaginare il palinsesto senza, andrà in onda domenica In, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier, pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si toglieranno tutte le maschere e si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all'amore. Tra musica, interviste inedite e momenti di leggerezza perché tutto questo, e molto altro, è domenica In. E i telespettatori lo sanno bene! Il ricordo di Maurizio Costanzo a domenica In Elodie canta Se telefonando Stando alle anticipazioni, la puntata di ...

