Docenti-Riservisti Legge 68 99 | la modifica dell’algoritmo lede il loro diritto al lavoro Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 26 febbraio 2023) Inviato da Filippa Antinoro - Danneggerà i-disabili la, per l’assegnazione delle supplenze nel prossimo anno scolastico (2023/2024) annunciata come qualche settimana fa, come una grande vittoria, dai sindacati della scuola. L'articolo .