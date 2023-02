DISNEY+ MARZO 2023: THE MANDALORIAN 3, LO STRANGOLATORE DI BOSTON, LA PAZZA STORIA DEL MONDO PARTE 2, UNPRISONED (Di domenica 26 febbraio 2023) Torna l’appuntamento con le ultimissime di DISNEY+ e tutte le novità di MARZO 2023. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix, lo trovate QUI. Prosegue il periodo “povero” di novità per Disney Plus, dopo un febbraio particolarmente avaro, MARZO non inverte la rotta anzi… ma in compenso regala diverse attese chicche di indubbia qualità. Come ad esempio la terza stagione del fenomeno globale The MANDALORIAN, o la miniserie La PAZZA STORIA del MONDO – PARTE 2 sequel 40 anni dopo dell’iconico film che si avvarrà di un cast eccezionale. E ancora il film originale Lo STRANGOLATORE di BOSTON con protagonista tra gli altri Keira Knghtley, da segnalare anche le nuove serie ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 26 febbraio 2023) Torna l’appuntamento con le ultimissime die tutte le novità di. Se vi siete persi il post sulle novità relative a Netflix, lo trovate QUI. Prosegue il periodo “povero” di novità per Disney Plus, dopo un febbraio particolarmente avaro,non inverte la rotta anzi… ma in compenso regala diverse attese chicche di indubbia qualità. Come ad esempio la terza stagione del fenomeno globale The, o la miniserie Ladel2 sequel 40 anni dopo dell’iconico film che si avvarrà di un cast eccezionale. E ancora il film originale Lodicon protagonista tra gli altri Keira Knghtley, da segnalare anche le nuove serie ...

