Discesa femminile Crans Montana 2023 | partenza posticipata | tutti gli aggiornamenti

(Di domenica 26 febbraio 2023)ladi. Laè stata in un primo momentodi 15 minuti a causa della condizioni meteorologiche e per la scarsa visibilità. Purtroppo la nebbia non se ne è andata e così c’è stato un nuovo slittamento alle ore 11.30 per la. Ma la sensazione è che anche oggi si possa andare incontro a una cancellazione. Un vero peccato per il tantissimo pubblico presente. Seguirannosulladella prova. 11.10 –alle ore 11.30, ammesso si possa. Tanta, tanta nebbia. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Discesa #CransMontana, la partenza viene ulteriormente posticipata alle 11.30: condizioni complicate, tutti gli agg… - sportface2016 : La partenza della discesa femminile di #CransMontana è stata rinviata di 15 minuti per scarsa visibilità - neveitaliasport : RT @neveitalia: A Crans-Montana la situazione è nettamente migliore rispetto a sabato: alle 11.00 la discesa femminile #FISAlpine #AlpineSk… - neveitalia : A Crans-Montana la situazione è nettamente migliore rispetto a sabato: alle 11.00 la discesa femminile #FISAlpine… - Katz12D : RT @neveitalia: Questa volta Pirovano pesca il... 2: la nuova startlist della discesa di Crans-Montana che vedremo (si spera) domenica #FIS… -

Si torna sulla neve di Crans Montana, in Svizzera, per recuperare lalibera di Coppa del mondonon disputata ieri a causa delle condizioni meteo sfavorevoli. La gara prenderà il posto del Super G definitivamente cancellato, come annunciato dalla Fis. ...LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 10:50 - RAIDUE HD: Sci Alpino: Campionati Mondiali 2023(diretta) ...

Calendario sci alpino oggi: orari 26 febbraio, programma, tv, streaming, startlist discesa e slalom OA Sport

La Coppa del Mondo non... riparte: cancellata la discesa di Crans-Montana, domenica nuovo tentativo NEVEITALIA.IT

A Crans-Montana la situazione è nettamente migliore rispetto a sabato: via alla discesa femminile, forse... NEVEITALIA.IT

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2023 in DIRETTA: perché è stata cancellata. Fissata la data del recupero OA Sport

Sci, discesa femminile Crans Montana cancellata per le condizioni della neve Sky Sport

Non c’è pace per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione della gara di ieri, anche oggi la discesa rischia di non disputarsi. La partenza, originariamente prevista per le ore ...La vodese chiude alle spalle della svedese Naeslund (campionessa) e all’austriaca Katrin Ofner, mettendo in bacheca la sesta medaglia mondiale ...