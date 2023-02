Discesa femminile Crans Montana 2023, caduta per Miradoli: gara interrotta per sistemare le reti (Di domenica 26 febbraio 2023) gara interrotta a Crans Montana durante la Discesa femminile dopo la caduta di Miradoli. La francese ha colpito le reti nell’impatto ma si è rialzata subito scendendo sulle sue gambe. gara interrotta per sistemare le protezioni distrutte da Miradoli. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023)durante ladopo ladi. La francese ha colpito lenell’impatto ma si è rialzata subito scendendo sulle sue gambe.perle protezioni distrutte da. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci, Coppa del Mondo, ancora nebbia per la discesa femminile di Crans Montana - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Coppa del Mondo, ancora nebbia per la discesa femminile di Crans Montana - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci, Coppa del Mondo, ancora nebbia per la discesa femminile di Crans Montana - napolimagazine : Sci, Coppa del Mondo, ancora nebbia per la discesa femminile di Crans Montana - apetrazzuolo : Sci, Coppa del Mondo, ancora nebbia per la discesa femminile di Crans Montana -