Diplomazia e intelligence | per Valensise due facce della stessa medaglia

(Di domenica 26 febbraio 2023) “Il rapporto tra relazioni internazionali e mondo dell’” è il temalezione tenuta dall’Ambasciatore Micheleal Master indell’UniversitàCalabria, diretto da Mario Caligiuri. L’Ambasciatoreha ricordato in apertura che il 24 febbraio 2022 ha fissato uno spartiacque nella storia recente dell’Europa e del mondo. Dalla fineSeconda guerra mondiale alla caduta del muro di Berlino abbiamo vissuto in un assetto teso ma stabile, condiviso sostanzialmente da due super-potenze nucleari, Stati Uniti e Unione Sovietica. Questi due mondi contrapposti, non compatibili quanto a valori, ideologie, proiezioni, sono stati in equilibrio per decenni. La caduta del muro e la disgregazione dell’Unione Sovietica hanno spinto ...