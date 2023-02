Diocesi di Bergamo, cambiano tre Vicari, quattro Delegati e undici Direttori - Le foto (Di domenica 26 febbraio 2023) Le nuove nomine. Per la prima volta è un laico il Delegato all’ambito delle Fragilità: Giuseppe Giovanelli, 63 anni. Gli incarichi saranno operativi dal settembre prossimo. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 febbraio 2023) Le nuove nomine. Per la prima volta è un laico il Delegato all’ambito delle Fragilità: Giuseppe Giovanelli, 63 anni. Gli incarichi saranno operativi dal settembre prossimo.

