Diletta Leotta, lettera a Karius: “La tua forza mi ha fatto innamorare di te” (Di domenica 26 febbraio 2023) La giornalista e conduttrice ha scritto una lettera al fidanzato, portiere del Newcastle, che oggi torna in campo dopo una lunga assenza Leggi su golssip (Di domenica 26 febbraio 2023) La giornalista e conduttrice ha scritto unaal fidanzato, portiere del Newcastle, che oggi torna in campo dopo una lunga assenza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Karius titolare in finale di EFL Cup, la lettera di Diletta Leotta: 'Innamorata della tua rinascita' - marcullo02 : RT @TuttoMercatoWeb: Karius titolare in finale di EFL Cup, la lettera di Diletta Leotta: 'Innamorata della tua rinascita' - TuttoMercatoWeb : Karius titolare in finale di EFL Cup, la lettera di Diletta Leotta: 'Innamorata della tua rinascita' - ILOVEPACALCIO : Diletta Leotta scrive a Karius: «Dal primo momento ho amato il tuo coraggio» - Ilovepalermocalcio - SportRepubblica : Diletta Leotta, una lettera per Karius: 'Ecco perché mi sono innamorata di te. E ora voglio leggere il lieto fine' -