Diletta Leotta: "Con te voglio il lieto fine", la lettera d'amore al compagno Loris Karius (Di domenica 26 febbraio 2023) Il tempo vola quando si è innamorati. Diletta Leotta e Loris Karius si conoscono da qualche mese appena, eppure sembrano stare insieme da sempre. La conduttrice non ha mai nascosto la sua relazione con il calciatore tedesco, mostrando ai follower ogni sviluppo di quest'amore. Adesso, arriva la dichiarazione ufficiale. Alla vigilia della partita più importante dell'anno per Karius, portiere della squadra di calcio del Newcastle, la giornalista sportiva ha pubblicato una romanticissima lettera dedicata al compagno. Scopriamo cosa c'è scritto. "Ho sempre sognato una favola": la dichiarazione d'amore di Diletta Leotta Alle 17.30 di domenica 26 febbraio, nello stadio inglese di Wembley, si è giocata la finale della Carabao

