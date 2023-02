Diffidati Bologna-Inter | nerazzurri a rischio squalifica in vista del Lecce

(Di domenica 26 febbraio 2023) Idi, iindel prossimo impegno contro il. Per fortuna di Simone Inzaghi, non ci sono giocatori nell’elenco dei, nessuno dunque che dovesse rimediare un cartellino giallo allo stadio Dall’Ara contro i felsinei andrebbe poi a saltare la prossima partita contro i salentini che si giocherà domenica 5 marzo alle ore 18. Buone notizie, dunque, per la squadra al secondo posto in classifica. SportFace.

SQUALIFICATI: Nessuno: Nessuno INFORTUNATI: Zirkzee Lesione di primo grado all'adduttore lungo di destra (in dubbio per la 25a giornata). Bonifazi Stiramento del collaterale ...Probabili formazioni(4 - 3 - 3): 28 Skorupski; 3 Posch, 5 Soumaoro, 26 Lucumì, 50 Cambiaso;...: nessuno. Indisponibili: Arnautovic, Bagnolini, Bonifazi, Zirkzee. Inter (3 - 5 - 2):...

Serve risolvere il mal di trasferta per continuare a correre. L'Inter si presenta al Dall'Ara per la sfida contro il Bologna con l'obiettivo di superare un problema ormai atavico in stagione per i ner ...BOLOGNA - Nel Bologna Barrow provato ancora da prima punta con Orsolini a destra e Soriano a sinistra. Nell'Inter Inzaghi va verso un cambio per reparto, oltre ad un quarto sulle fasce. Probabili form ...