Diamo una occhiata alla prima pagina del Corriere dello sport

(Di domenica 26 febbraio 2023) «Kvara!» «Kvaraaa!» «Kvaraaaaaa!». L’urlo di Vicario si alza sullo stadio come una profezia inascoltata, perché dai piedi del georgiano nascono i due gol che regalano al Napoli l’ottava vittoria consecutiva e a Osimhen l’ottava volta consecutiva a segno. Ma se anche i compagni del portiere empolese avessero orecchie per ascoltarlo e gambe per rispondervi, se pure riuscissero a imbrigliare il genio dell’attaccante azzurro, ciò non impedirebbe al Napoli di andare in gol in altro modo. Perché il divario di inventiva, di rapidità, di precisione, di coordinazione tra la capolista e la provinciale racconta un confronto tra categorie diverse, simulando una sgambatura infrasettimanale tra una big e una sparring partner. Questa è la distanza che la squadra di Spalletti ha messo tra sé e le altre. Tant’è vero che, quando pure Mario Rui reagiscegomitata di Caputo con un ...