Di Maria | svelato il futuro del Fideo | non ti piacerà

(Di domenica 26 febbraio 2023) Angel Diè un artista del calcio e il suo talento lo porta a incantare tutti coloro che hanno la fortuna di vederlo giocare. Tante volte gli amori migliori sono quelli di una notte e via, magari ripensando all’estate della Maturità che ci ha fatto incontrare una ragazza che abita lontano e che dopo quella settimana non abbiamo più rivisto. Lo cantava anche Fabrizio De Andrè, tifoso di una squadra insospettabile, nella sua meravigliosa “Se ti tagliassero a pezzetti“, dove racconta proprio un amore fugace e breve con una donna che poi sarebbe stata “intrappolata dal suo tailleur fianco a fianco al suo assassino.” Forse è proprio con questa idea che la Juventus aveva deciso di dare vita al sogno di Angel Di, perché ilargentino è uno di quei giocatori che di sicuro è in grado di far innamorare chiunque ami il ...