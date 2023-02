Derthona Tortona, c’è rammarico per il cammino in Coppa Italia? (Di domenica 26 febbraio 2023) La seconda competizione nazionale per importanza si disputava nella regione d’appartenenza, ma l’occasione non è stata sfruttata a dovere. Questo “passaggio a vuoto”, ovviamente, non deve cancellare la grande stagione di Lega Basket A che Derthona Tortona sta vivendo: i piemontesi sono l’unica formazione che sta tenendo il passo del duo Milano-Bologna insidiando proprio la vetta della classifica. La netta sconfitta contro la Virtus, però, ancora brucia e il rammarico per non aver colto la finalissima di Coppa Italia esiste. In sottofondo, ma c’è. Derthona Tortona, parla il presidente: “rammarico di Coppa? Non esserci arrivati al massimo…” “Io penso che i ragazzi sono stati davvero bravi a centrare un risultato per nulla scontato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) La seconda competizione nazionale per importanza si disputava nella regione d’appartenenza, ma l’occasione non è stata sfruttata a dovere. Questo “passaggio a vuoto”, ovviamente, non deve cancellare la grande stagione di Lega Basket A chesta vivendo: i piemontesi sono l’unica formazione che sta tenendo il passo del duo Milano-Bologna insidiando proprio la vetta della classifica. La netta sconfitta contro la Virtus, però, ancora brucia e ilper non aver colto la finalissima diesiste. In sottofondo, ma c’è., parla il presidente: “di? Non esserci arrivati al massimo…” “Io penso che i ragazzi sono stati davvero bravi a centrare un risultato per nulla scontato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DnaBiancorosso : 4ª giornata del girone A della IBSA Next Gen Cup 2022/23 Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro 57 ??48 Bertram Yachts Derthona Tortona - VLPesaro : Al via a Rovereto la 2^ fase della #LBANextGen! ?? La Carpegna Prosciutto Papalini Basket Pesaro affronta la Bertram… - VuNereBologna : Dominio virtussino: Vu Nere in finale di Coppa Italia dopo 13 anni! ?????? #VNB | #Virtus | #LBAF82023 - FutbolDaltonico : RT @VuNereBologna: ??? Coach Sergio Scariolo: 'La Virtus migliore della stagione? Speriamo sia domani'. #VNB | #Virtus | #LBAF82023 http… - VuNereBologna : ??? Coach Sergio Scariolo: 'La Virtus migliore della stagione? Speriamo sia domani'. #VNB | #Virtus | #LBAF82023 -