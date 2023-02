Del Basso De Caro sulle polemiche tra i Dem sanniti: “Si rispettano le minoranze, ma anche le maggioranze” (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex deputato Umberto De Basso De Caro si è recato questa mattina ben presto a votare per le primarie del Pd nel seggio allestito in città presso il Cral di via Giustiniani. “Mi pare che ci sia una grande partecipazione come è tradizione nel Sannio dove c’è stata sempre una larghissima partecipazione. – ha sottolineato l’ex deputato Dem – Speriamo bene, ma la partecipazione è già un buon indizio, significa che il partito è vivo e reagisce. Se alla partecipazione aggiungiamo anche la vittoria per la segreteria nazionale di Bonaccini sarei ancora più contento. Bonaccini ad Avellino e Benevento ha conquistato l’80% dei consensi, vedremo cosa accadrà adesso sul piano nazionale”. Ad una precisa domanda sulla possibilità di ricucitura dei rapporti tra le anime sannite del Pd, l’avvocato beneventano ha inizialmente ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex deputato Umberto DeDesi è recato questa mattina ben presto a votare per le primarie del Pd nel seggio allestito in città presso il Cral di via Giustiniani. “Mi pare che ci sia una grande partecipazione come è tradizione nel Sannio dove c’è stata sempre una larghissima partecipazione. – ha sottolineato l’ex deputato Dem – Speriamo bene, ma la partecipazione è già un buon indizio, significa che il partito è vivo e reagisce. Se alla partecipazione aggiungiamola vittoria per la segreteria nazionale di Bonaccini sarei ancora più contento. Bonaccini ad Avellino e Benevento ha conquistato l’80% dei consensi, vedremo cosa accadrà adesso sul piano nazionale”. Ad una precisa domanda sulla possibilità di ricucitura dei rapporti tra le anime sannite del Pd, l’avvocato beneventano ha inizialmente ...

