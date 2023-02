Decreto carburanti, prezzi corretti e sanzioni in arrivo: sospiro di sollievo per gli automobilisti (Di domenica 26 febbraio 2023) Novità dal Decreto carburanti, le modifiche al testo hanno incassato la fiducia alla Camera: un sospiro di sollievo per gli automobilisti. In questi ultimi mesi abbiamo visto diverse polemiche in merito ai prezzi esorbitanti della benzina. Oltre alle problematiche relative all’aumento dei prezzi della materia prima, si è parlato molto anche di speculazione. È per questo che è entrato in gioco il Governo, e al momento la Camera sembra completamente concorde con tutte le modifiche al testo. Decreto carburanti, le novità – ilovetrading.itIl provvedimento infatti ha ricevuto correzioni dopo le proteste dei benzinai, ma dall’altra parte è rimasto anche l’obbligo di esposizione dei prezzi medi a tutela del cittadino che in ... Leggi su ilovetrading (Di domenica 26 febbraio 2023) Novità dal, le modifiche al testo hanno incassato la fiducia alla Camera: undiper gli. In questi ultimi mesi abbiamo visto diverse polemiche in merito aiesorbitanti della benzina. Oltre alle problematiche relative all’aumento deidella materia prima, si è parlato molto anche di speculazione. È per questo che è entrato in gioco il Governo, e al momento la Camera sembra completamente concorde con tutte le modifiche al testo., le novità – ilovetrading.itIl provvedimento infatti ha ricevuto correzioni dopo le proteste dei benzinai, ma dall’altra parte è rimasto anche l’obbligo di esposizione deimedi a tutela del cittadino che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FItaliasulserio : RT @fabriziobenzoni: Tra poco, alle 10:10, andrà in onda su Canale 5 la mia intervista con #safirialeccese per #superpartes. Abbiamo parlat… - BresciaInAzione : RT @fabriziobenzoni: Tra poco, alle 10:10, andrà in onda su Canale 5 la mia intervista con #safirialeccese per #superpartes. Abbiamo parlat… - Thellafiore : RT @fabriziobenzoni: Tra poco, alle 10:10, andrà in onda su Canale 5 la mia intervista con #safirialeccese per #superpartes. Abbiamo parlat… - fabriziobenzoni : Tra poco, alle 10:10, andrà in onda su Canale 5 la mia intervista con #safirialeccese per #superpartes. Abbiamo par… - egidio_gialdini : DEPUTATI PD SUI CARBURANTI UN DECRETO INIQUO E DANNOSO Speciale Trasporti, Dl Carburanti -