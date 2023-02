“Decisione necessaria”. Uomini e Donne, salta la scelta di Federico Nicotera. Cosa sta succedendo (Di domenica 26 febbraio 2023) Uomini e Donne, la scelta di Federico Nicotera si complica e non poco tanto che c’è già chi parla di maledizione. La registrazione prevista per il 27 febbraio è infatti slittata a data da destinarsi. Così mentre i fan si scatenano con i commenti. “Caro Federico, potrei essere tua mamma, perché ho due figli di 22 anni, per questo motivo ti parlo da mamma, secondo me, hai avuto un colpo di fulmine per Carola, perciò ti consiglio di scegliere con il cuore. Alice, secondo me, è troppo aggressiva, ha un astio spropositato nei confronti di Carola”. “Quando lei parla, Carola è tranquilla, ma se lo fa Carola, lei inizia a fare le faccine strane, ovviamente trattenendosi di dire qualche cattiveria. Un’altra Cosa che ho notato è che quando Carola piange si vedono le lacrime, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 febbraio 2023), ladisi complica e non poco tanto che c’è già chi parla di maledizione. La registrazione prevista per il 27 febbraio è infatti slittata a data da destinarsi. Così mentre i fan si scatenano con i commenti. “Caro, potrei essere tua mamma, perché ho due figli di 22 anni, per questo motivo ti parlo da mamma, secondo me, hai avuto un colpo di fulmine per Carola, perciò ti consiglio di scegliere con il cuore. Alice, secondo me, è troppo aggressiva, ha un astio spropositato nei confronti di Carola”. “Quando lei parla, Carola è tranquilla, ma se lo fa Carola, lei inizia a fare le faccine strane, ovviamente trattenendosi di dire qualche cattiveria. Un’altrache ho notato è che quando Carola piange si vedono le lacrime, ...

