Decine di migranti morti a Steccato di Cutro | il peschereccio si è spezzato in due

(Di domenica 26 febbraio 2023) Una strage del mare l’ennesima spiaggia in localitàdi(alle porte di Crotone). Al momento il bilancio provvisorio è di 59 vittime. Ihanno perso la vita dopo che ilsul quale si trovavano per arrivare in Italia si èin due. Iclandestini erano tra i 150 e i 250. Le vittime del naufragio potrebbero essere più di 100. Tra le vittime accertate ci sono anche due gemellini di pochi anni e un bimbo di pochi mesi. In base alle prime stime, nella strage potrebbero essereuna ventina di bambini. Almeno 80 itratti in salvo. Ventuno di loro sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Crotone. Gli altri 59 superstiti sono già stati trasferiti al Centro di accoglienza per ...