Davide Donadei: “Sono stato con una famosa”, l’ex scopre le corna in diretta tv e sbotta (Di domenica 26 febbraio 2023) Davide Donadei al Grande Fratello Vip ha confessato ad Antonella Fiordelisi si aver avuto un flirt con una donna famosa di Casoria e Chiara Rabbi, la sua ex, ha sbottato sui social. Questo perché la donna in questione si sarebbe messa fra il vippone e Chiara proprio durante la loro relazione “Sono piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e io Sono passata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente” ha scritto su Instagram. Chiara Rabbi non ha fatto il suo nome, ma ha continuato: “Sapete che se posso evito sempre, ma questa mattina mi Sono svegliata leggendo duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando Davide e non è questa tizia i fan avevo ipotizzato fosse una corteggiatrice di Uomini e Donne, ndr è ... Leggi su biccy (Di domenica 26 febbraio 2023)al Grande Fratello Vip ha confessato ad Antonella Fiordelisi si aver avuto un flirt con una donnadi Casoria e Chiara Rabbi, la sua ex, hato sui social. Questo perché la donna in questione si sarebbe messa fra il vippone e Chiara proprio durante la loro relazione “piena considerando che anche su questa tizia abbiamo litigato e iopassata da matta, gelosa, eccessiva e opprimente” ha scritto su Instagram. Chiara Rabbi non ha fatto il suo nome, ma ha continuato: “Sapete che se posso evito sempre, ma questa mattina misvegliata leggendo duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlandoe non è questa tizia i fan avevo ipotizzato fosse una corteggiatrice di Uomini e Donne, ndr è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EttoreOliveri : #incorvassi #onestiners #gioillers #thepisis @GiuliaSalemi93 @tramontibelli #Gfvip #grandefratellovip7 Continuate a… - EttoreOliveri : Sono d'accordo con te.... Chiediamo a gran voce una squalifica immediata per Davide donadei per aver bestemmiato i… - Novella_2000 : Davide ammette un flirt con una donna famosa del Sud, l'ex Chiara Rabbi interviene: 'Lei si professava mia amica'… - maistorosa958 : RT @BITCHYFit: Davide Donadei: “Sono stato con una famosa”, l’ex scopre le corna in diretta tv e sbotta - BITCHYFit : Davide Donadei: “Sono stato con una famosa”, l’ex scopre le corna in diretta tv e sbotta -