Davide Devenuto | da “Un posto al sole” al Quirinale | Mattarella l’ha premiato per la sua “SpesaSospesa” Lui rivela | “Pensavo fosse ‘Scherzi a Parte' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) È “grato ed emozionato” di “questo merito gigantesco” l’attore, 50 anni, meglio noto al grande pubblico per il ruolo di Andrea Pergolesi in ‘Unal‘: il presidente Sergiogli ha conferito il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana in qualità di fondatore e presidente dell’organizzazione di volontariato.org. Un’onorificenza ricevuta “per aver promosso iniziative di solidarietà sociale, anche attraverso la sua immagine pubblica, con progetti di aiuti economici e disponibilità di tempo a favore di persone in situazione di disagio”. “È un’emozione gigantesca, tremo, ho i brividi. E’ arrivata dal buio come dicono gli americani. Sono assolutamente sorpreso, mi hanno annunciato la cosa ieri, anticipandola ...