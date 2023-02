David Raya | Le Grandi della Premier League Alla Ricerca del Portiere Spagnolo

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il Chelsea è pronto a sfidare il destino e cambiare: il senegalese Mendy non è riuscito a vivere una stagione al massimo delle sue potenzialità e ora è fermo a causa di un problemasp, mentre il basco Kepa non ha mantenuto le promesse che aveva fatto al momentosua firma, nonostante gli ottanta milioni che i Blues – guidati all’epoca da Abramovich – avevano speso nel 2018 per portarlo a Stamford Bridge dall’Athletic Bilbao. Il Manchester United èdi un successore di De Gea, mentre il Tottenham è alle prese con la scelta di unche possa sostituire Lloris, che ha trentasei anni. Tutti i riflettori sono ora puntati su un solo nome:, classe 1995,, numero ...

Si va da Giorgi Mamardashvili del Valencia adel Brentford e poi ancora Robert Sanchez del Brighton o Emiliano Martinez. Una lista che comprende anche Dean Henderson del Manchester United

Ha 27 anni e gioca nel Brentford, ottavo in Premier. Costa venti milioni: lo cercano Chelsea, Manchester United e Tottenham. Luis Enrique lo aveva convocato per il Mondiale in Qatar ...Destini incrociati per Maignan e Meret con Milan e Napoli che sono in allarme: ecco cosa sta succedendo Destini incrociati. Milan e Napoli, Maignan e Meret: potrebbero esserci anche i due portieri di ...