Darmian: «Vittoria col Porto ci dà carica! Scorso anno? Una spinta in più» (Di domenica 26 febbraio 2023) Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di Bologna-Inter. Le sue parole anche in merito al match contro il Porto e alla sconfitta dello Scorso anno CONCENTRATI ? Darmian ha parlato con determinazione: «Arriviamo bene. Normale che dopo una partita di Champions League non è facile, abbiamo speso tanto. Ma ci deve dare carica ed energia contro un avversario difficile. Quello che dobbiamo fare è avere la stessa attenzione in tutte le partite, bisogna dare continuità ai risultati e guardiamo in maniera positiva. Rivincita dopo lo Scorso anno? Quello che è successo lo Scorso anno ci deve dare una spinta in più, serve determinazione perché qui non sarà facile».

