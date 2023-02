Darmian: «Ruolo preferito? Cerco di mettere in difficoltà Inzaghi» (Di domenica 26 febbraio 2023) Darmian sarà titolare in Bologna-Inter, l’anticipo mattutino di questa domenica dedicata alla ventiquattresima giornata di Serie A (vedi formazioni). Su Inter TV il giocatore ha parlato della partita che attende la squadra di Inzaghi. VOGLIA DI CONTINUITÀ – Matteo Darmian presenta Bologna-Inter: «Sarà una partita molto difficile. Conosciamo le qualità del Bologna, sicuramente dovremo fare una partita attenta e cercare di portare a casa i tre ruoli. Ruolo preferito? Cerco di fare il massimo quando vengo chiamato in causa e mettere in difficoltà il mister nelle scelte, poi quando succede Cerco di dare una mano alla squadra. Il Porto? Queste serate ci devono dare una spinta ed energia positiva per affrontare le altre partite». Inter-News ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)sarà titolare in Bologna-Inter, l’anticipo mattutino di questa domenica dedicata alla ventiquattresima giornata di Serie A (vedi formazioni). Su Inter TV il giocatore ha parlato della partita che attende la squadra di. VOGLIA DI CONTINUITÀ – Matteopresenta Bologna-Inter: «Sarà una partita molto difficile. Conosciamo le qualità del Bologna, sicuramente dovremo fare una partita attenta e cercare di portare a casa i tre ruoli.di fare il massimo quando vengo chiamato in causa einil mister nelle scelte, poi quando succededi dare una mano alla squadra. Il Porto? Queste serate ci devono dare una spinta ed energia positiva per affrontare le altre partite». Inter-News ...

