Darmian: «Con il Porto partita intensa, ci dà fiducia per la sfida con il Bologna» (Di domenica 26 febbraio 2023) Matteo Darmian prima di Bologna-Inter, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita considerando la vittoria con il Porto. GRANDE fiducia – Matteo Darmian nel pre di Bologna-Inter ha parlato così su DAZN: «La sfida con il Porto è stata intensa, però siamo riusciti a portare a casa il risultato e questo ci deve dare grande fiducia per la partita di oggi. Noi vogliamo sempre portare a casa i tre punti e cercheremo anche oggi di scendere in campo per quello». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023) Matteoprima di-Inter, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questaconsiderando la vittoria con il. GRANDE– Matteonel pre di-Inter ha parlato così su DAZN: «Lacon ilè stata, però siamo riusciti a portare a casa il risultato e questo ci deve dare grandeper ladi oggi. Noi vogliamo sempre portare a casa i tre punti e cercheremo anche oggi di scendere in campo per quello». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Darmian a DAZN: 'Il risultato con il Porto ci deve dare una spinta per oggi. C'è un dato che non ci fa piacere' - internewsit : Darmian: «Con il Porto partita intensa, ci dà fiducia per la sfida con il Bologna» - - GonzaInterista : RT @marifcinter: #BolognaInter, potrebbe riposare anche Nicolò #Barella. Ballottaggio con #Mkhitaryan. Darmian al posto di Skriniar, Gosens… - ____JB007____ : La formazione mi piace molto, per fortuna il palo della luce resta in panca, Gosens titolare ( era ora! ), Barella… - AcePostoronny : RT @spondainter: #BolognaInter, potrebbe riposare anche Nicolò #Barella. Ballottaggio con #Mkhitaryan. Darmian al posto di Skriniar, Gosens… -