Dai migranti alla guerra, ciclone Cacciari sull'Ue: "Indecente" (Di domenica 26 febbraio 2023) La strage di migranti di Crotone ha riportato al centro del dibattito l'emergenza immigrazione e l'incapacità dell'Europa di gestire il fenomeno. Nel corso della puntata di domenica 26 febbraio di Non è l'Arena, il filosofo Massimo Cacciari è chiamato a commentare l'ennesimo dramma in mare. Massimo Giletti chiede dove si va con la contrapposizione tra il buonismo della sinistra e i "muri" della destra. "Buonismo di che, della cosiddetta sinistra? Era buonismo mettersi d'accordo con i libici per fermare gli sbarchi con i campi di concentramento?", replica l'ex sindaco di Venezia. "Siamo in presenza di una Indecente assenza di politica europea sul controllo dei flussi e l'accoglienza di chi arriva. E una incapacità di fermare l'esodo o controllarlo in partenza. Quando i barconi sono in mare" non si possono salvare tutti, argomenta ...

