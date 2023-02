Da 'Una notte da leoni' al 18 di Gigi Proietti: il k.o. dell'Inter scatena i social (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Dall'Ara l'Inter perde 1 - 0 contro il Bologna: i nerazzurri puniti da un gol di Orsolini scivolano a - 18 dal Napoli capolista. Ecco le reazioni ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 febbraio 2023) Al Dall'Ara l'perde 1 - 0 contro il Bologna: i nerazzurri puniti da un gol di Orsolini scivolano a - 18 dal Napoli capolista. Ecco le reazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaoloCond : C’era una volta un gruppetto di cronisti sportivi che alle 2 di notte in pizzeria vagheggiava un futuro da grandi n… - Don_Lazzara : In #Libano, dei manifestanti esasperati dalla crisi economica incendiano banche; in #Turchia e #Syria è stata avve… - dodo811520 : RT @O_GFVIP: MA ANTONELLA NN ERA QUELLA BULLIZZATA E ISOLATA DA TUTTI? MA SOPRATTUTTO NN ERA QUELLA CHE L ALTRA NOTTE ERA ANDATA A ROMPERE,… - Jaki1811 : RT @CanyamanLe: L'evento durerà gran parte della notte,farà parte del tour Break the Wall. Non perdere l'opportunità di ballare e diverti… - Jaki1811 : RT @CanyamanLe: ??????????????' ???? ?????????? ???????? Unisciti a #????????????????, per una notte di divertimento con fine di beneficenza all'evento '#CanYamanFo… -