Da Twitter – #Juventus | #Chiesa parzialmente in gruppo | le sue condizioni in vista del #Nante…

Per il centrocampista di proprietà dellae uomo cardine dello scacchiere del Monza si teme ...titolare tra i pali come annunciato da Palladino #SalernitanaMonza " @calciomercatoit pic....Il giornalista Rai scrive suSi scatena la bufera sul web: 'non ci vuole tanto a capire che si tratta più di una guerra contro la persona Agnelli da parte di Ceferin, e non contro la

Lapo Elkann su tutte le furie: l'annuncio su Twitter Corriere dello Sport

Elon Musk: "Presto il nuovo algoritmo di Twitter". Ecco cos'è e cosa potrebbe cambiare ilGiornale.it

Elon Musk: «Presto svelerò il nuovo algoritmo di Twitter». Ecco cos'è e come funziona (e cosa potrebbe cambiar ilgazzettino.it

Elon Musk: Tesla batte Twitter Cryptonomist