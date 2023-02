Da Stranger Things a The Whale: l’incredibile crescita di Sadie Sink (Di domenica 26 febbraio 2023) Da Stranger Things a The Whale, dal 23 febbraio al cinema: l'incredibile crescita attoriale di Sadie Sink, che dal ruolo di Max Mayfield a quello di Ellie è passata attraverso la trilogia di Fear Street e una giovane Taylor Swift nel videoclip musicale di All to Well. Ora che The Whale di Darren Aronofsky arriva nelle sale italiane dal 23 febbraio grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection potrete apprezzare anche voi l'incredibile interpretazione di Brendar Fraser, candidato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista e che ha fatto parlare di sé fin dalla presentazione in prima mondiale allo scorso Festival di Venezia. Ma accanto a lui nel film c'è qualcun altro che potrebbe farvi strabuzzare gli occhi per la bravura e per il percorso consapevole e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 febbraio 2023) Daa The, dal 23 febbraio al cinema: l'incredibileattoriale di, che dal ruolo di Max Mayfield a quello di Ellie è passata attraverso la trilogia di Fear Street e una giovane Taylor Swift nel videoclip musicale di All to Well. Ora che Thedi Darren Aronofsky arriva nelle sale italiane dal 23 febbraio grazie a I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection potrete apprezzare anche voi l'incredibile interpretazione di Brendar Fraser, candidato agli Oscar come Miglior Attore Protagonista e che ha fatto parlare di sé fin dalla presentazione in prima mondiale allo scorso Festival di Venezia. Ma accanto a lui nel film c'è qualcun altro che potrebbe farvi strabuzzare gli occhi per la bravura e per il percorso consapevole e ...

