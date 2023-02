Da Sciences Po al duello con Meloni | si chiude l' era Letta

Leggi su agi

(Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Chiamato alla guida del Partito Democratico due anni fa, quando guidava ancora la prestigiosaPo di Parigi e Nicola Zingaretti aveva appena lasciato il Nazareno con il suo j'accuse alle correnti, Enricopassa oggi il testimone. Lo fa non senza un velo di amarezza. "Questo partito ha bisogno di unità e di una leadership che si occupa più di quanto accade fuori dal partito che non dentro il partito", dice dopo aver deposto la scheda del circolo Pd di Testaccio, a poche decine di metri dalla sua casa romana, "ci sono stati mesi in cui anche io personalmente sono stato oggetto di mille ironie e mille critiche. Io credo che sia stato un metodo giusto perchè oggi chi viene eletto o eavrà una forte legittimazione", aggiunge. Il metodo è quello scelto per il percorso congressuale. Un metodo unitario, in cui il ...