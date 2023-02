Da Roma a Pietrarsa, il ‘Treno dei Bambini’ con i piccoli delle case-famiglia (Di domenica 26 febbraio 2023) Per i più piccoli il treno è da sempre sinonimo di avventura e divertimento. Per questo motivo il Gruppo FS ha organizzato una giornata speciale a bordo di un treno storico per oltre cento bambini ospiti di diverse case-famiglia e strutture dedicate all’accoglienza di famiglie che hanno alle spalle situazioni di particolare complessità. “Il Treno dei Bambini”, è questo il nome dell’iniziativa. Una giornata speciale che, a bordo di uno dei treni storici della Fondazione FS, ha preso il via da Roma Termini per arrivare a Pietrarsa e, da lì, raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario. Il convoglio storico è partito alle 9:50 dalla stazione di Roma Termini con a bordo circa duecento fra accompagnatori, genitori, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Durante il viaggio un macchinista, un ... Leggi su ildenaro (Di domenica 26 febbraio 2023) Per i piùil treno è da sempre sinonimo di avventura e divertimento. Per questo motivo il Gruppo FS ha organizzato una giornata speciale a bordo di un treno storico per oltre cento bambini ospiti di diversee strutture dedicate all’accoglienza di famiglie che hanno alle spalle situazioni di particolare complessità. “Il Treno dei Bambini”, è questo il nome dell’iniziativa. Una giornata speciale che, a bordo di uno dei treni storici della Fondazione FS, ha preso il via daTermini per arrivare ae, da lì, raggiungere il Museo Nazionale Ferroviario. Il convoglio storico è partito alle 9:50 dalla stazione diTermini con a bordo circa duecento fra accompagnatori, genitori, bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni. Durante il viaggio un macchinista, un ...

