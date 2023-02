Cugini di Campagna, chi era Marco Occhetti ‘Kim’ e come è morto (Di domenica 26 febbraio 2023) Hanno festeggiato sul palco dell’Ariston, nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo, i 53 anni del gruppo musicale. I Cugini di Campagna sono una band italiana storica tornata alla kermesse musicale con il loro nuovo singolo ‘Lettera 22’. Seppure, da diversi anni, con una pesante assenza: Marco Occhietti, in arte Kim, morto ad aprile scorso a soli 62 anni per un attacco cardiaco. Chi era Marco Occhietti? Marco Occhietti era nato a Roma il 24 dicembre del 1959 e con la sua voce in farsetto aveva caratterizzato i brani del gruppo: Anima Mia, Preghiera, è Lei, Tu se tu e altri. È stato la voce del gruppo dal 1986 al 1994, ha preso il posto di Paul Manners. La rottura con I Cugini di Campagna era arrivata per sua scelta. E fu proprio lui a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 febbraio 2023) Hanno festeggiato sul palco dell’Ariston, nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo, i 53 anni del gruppo musicale. Idisono una band italiana storica tornata alla kermesse musicale con il loro nuovo singolo ‘Lettera 22’. Seppure, da diversi anni, con una pesante assenza:Occhietti, in arte Kim,ad aprile scorso a soli 62 anni per un attacco cardiaco. Chi eraOcchietti?Occhietti era nato a Roma il 24 dicembre del 1959 e con la sua voce in farsetto aveva caratterizzato i brani del gruppo: Anima Mia, Preghiera, è Lei, Tu se tu e altri. È stato la voce del gruppo dal 1986 al 1994, ha preso il posto di Paul Manners. La rottura con Idiera arrivata per sua scelta. E fu proprio lui a ...

