Crotone, tragico naufragio di migranti: decine di morti. Piantedosi: “Ora bloccare le partenze” (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – E’ di almeno 40 morti, dato al momento ampiamente provvisorio, il tragico bilancio dei migranti morti in mare a “Steccato” di Cutro, in provincia di Crotone. Il peschereccio su cui viaggiavano si è spezzato in due dopo che il peschereccio sul quale si trovavano si è spezzato in due. Tra le vittime del naufragio vi sono anche diversi bambini e molte donne. Numerosi i cadaveri sparsi sulla superficie del mare, alcuni sulla spiaggia calabrese. I superstiti sarebbero circa ottanta. Trovati sulla spiaggia dai soccorritori, hanno raccontato quanto accaduto in mare e che sul peschereccio erano almeno in 250. Il suddetto bilancio delle vittime sembra dunque destinato ad aggravarsi e non poco. Fra i superstiti del naufragio, stando a quanto riportato dalle ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb – E’ di almeno 40, dato al momento ampiamente provvisorio, ilbilancio deiin mare a “Steccato” di Cutro, in provincia di. Il peschereccio su cui viaggiavano si è spezzato in due dopo che il peschereccio sul quale si trovavano si è spezzato in due. Tra le vittime delvi sono anche diversi bambini e molte donne. Numerosi i cadaveri sparsi sulla superficie del mare, alcuni sulla spiaggia calabrese. I superstiti sarebbero circa ottanta. Trovati sulla spiaggia dai soccorritori, hanno raccontato quanto accaduto in mare e che sul peschereccio erano almeno in 250. Il suddetto bilancio delle vittime sembra dunque destinato ad aggravarsi e non poco. Fra i superstiti del, stando a quanto riportato dalle ...

