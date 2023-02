Crotone | tragico naufragio di migranti | decine di morti | anche un neonato «Sul barcone in 180 | salvi in 50»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Tragico naufragio di migranti in Calabria: decine di morti davanti alle coste di Crotone #corriere #news #2022… - giove_luna : Tragico naufragio di migranti in Calabria: decine di morti -

naufragio al largo di Steccato di Cutro, a una ventina di chilometri da. Al momento il bilancio è di 30 migranti morti , ma sono ancora molti i cadaveri da recuperare il conto finale ...... a una ventina di chilometri da. Lo confermano all'Agi i carabinieri. Proseguono le ... Secondo i soccorritori ilbilancio pare destinato ad aumentare: le ultime agenzie parlano di 34 ...

Tragico sbarco di migranti nel Crotonese, 30 morti Il Lametino

Migranti, naufragio a Crotone: è salito a 30 il bilancio dei morti Sky Tg24

Naufragio di migranti in Calabria: decine di morti, tra cui un neonato Corriere della Sera

Tragico naufragio davanti alle coste di Crotone: oltre 30 migranti morti Tiscali Notizie

Cutro (Crotone) - Tragico sbarco di migranti in Calabria. In ventisette sono morti durante uno sbarco avvenuto a Cutro, nel Crotonese. I cadaveri sono stati trovati stamattina sulla spiaggia in locali ...